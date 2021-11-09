الثلاثاء 09-11-2021
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الثلاثاء، 09-11-2021 10:13 ص

العثور على قبر أمين صندوق رمسيس الثاني في مصر - صورة

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الوكيل الإخباري - عثر علماء الآثار بجامعة القاهرة على قبر أمين صندوق رمسيس الثاني، الذي كان يحمل أيضاً لقب الكاتب الملكي والمسؤول عن تقديم الأضاحي . 

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واكتشف علماء الآثار القبر في عمليات الحفر الجارية في مقبرة سقارة، التي تقع جنوبي القاهرة على مسافة 25 كيلومتراً، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم. وقد اكتشف العلماء على جدران القبر كتابة هيروغليفية ورسم عجل ينقل للذبح. كما عثروا على عدد من الألواح الحجرية، يعتقد أنها كانت مخصصة لتدعيم سقف القبر، الذي مع مرور الوقت انهار.

 

ولا تزال أعمال الحفر والتنقيب مستمرة في مقبرة سقارة. ومن المحتمل جداً أن يعثر علماء الآثار فيها على قطع أثرية مهمة. 


 

المصدر - البيان 

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