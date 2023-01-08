العثور على قذيفة في موسكو من الحرب ضد نابليون

الوكيل الإخباري - أعلن أليكسي يميليانوف، رئيس إدارة التراث الثقافي في موسكو، أن علماء الآثار عثروا في موسكو الجديدة على قذيفة مدفع مستديرة تعود لعام 1812 في مواجهة حملة نابليون، وفق وكالة «نوفوستي». ويقول: «عثر العلماء في موقع معارك تاروتينو على قذيفة مدفع مستديرة تعود لأيام الحرب الوطنية عام 1812، ولا تشكل أي خطورة».

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ويذكر أن علماء الآثار أجروا عام 2022 دراسة لـ959 موقعاً أثرياً في موسكو، تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 10 آلاف متر مربع. ويضيف: «نتوقع أن يزداد عدد المواقع الأثرية التي ستخضع للدراسة عام 2023 مقارنة بالسنة الحالية».

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