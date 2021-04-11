العثور على مبالغ بالمليارات في منزل المستشار المزيف برئاسة الجمهورية الجزائرية

الوكيل الإخباري- عثرت مصالح الأمن في الجزائر على مبلغ مالي بالمليارات، كان بحوزة أيوب بلقاسمي، مستشار رئيس الجمهورية المزيف عند مداهمتها لمنزله، حسبما أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية.

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وقالت مصادر أمنية إن "إجمالي المبلغ المالي الذي عثر بحوزة المستشار المزيف، الذي راح ضحيته العديد من ولاة الجمهورية ووزراء، قدر بسبعة مليار سنتيم،(حوالي نصف مليون دولار) تحصل عليها مقابل الوساطة التي كان يقوم بها لصالح أشخاص طلبوا منه مساعدتهم، بحكم المنصب الوهمي الذي ادعى أنه يشغله".



وأضافت المصادر أنه "تم استرجاع المبلغ في انتظار استكمال التحقيقات المتواصلة معه من المكان المتواجد به حاليا، والمتمثل في سجن القليعة، حيث وجه وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة في وقت سابق، عدة تهم له، تمثلت في انتحال صفة وممارسة وظيفة عمومية من دون وجه حق، إلى جانب التزوير واستعمال المزوّر، وهي تهم أعقابها فيما بعد تسريب للصور للمتهم برفقة العديد من الوزراء، من بينهم الوزير السابق للصناعة، فرحات آيت علي، ونظيره للفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري".



وأكدت المصادر أنه "سيتم توجيه استدعاءات للعديد من الإطارات من الذين أوقع بهم المستشار المزيف للتحقيق معهم وكشف المزيد من ملابسات القضية".



علما أن (100 سنتيم = دينار جزائري)، (دولار أمريكي= 132.6000 دينار جزائري).

المصدر: روسيااليوم