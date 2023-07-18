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الثلاثاء، 18-07-2023 09:48 ص

العثور على مخلوق جديد له 486 قدما في امريكا - صورة

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الوكيل الإخباري - عثر العلماء في متنزه لوس أنجلوس على مخلوق جديد يشبه حيوانا "مفترسا" له رأس بأسنان عديدة وجسمه شفاف وله 486 قدما.

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ويشير موقع Phys.org، إلى أن العلماء أطلقوا على هذا المخلوق الجديد اسم Illacme socal الذي يعني بالعامية حريش لوس انجلوس.

 

وهذا المخلوق الجديد صغير جدا ولا يمكن رؤية ملامح جسمه الصغير إلا تحت المجهر. وجسمه رفيع ولا يتجاوز طوله طول دبوس الخياطة، لذلك من الصعب اكتشاف هذا الحيوان الخيطي من اللافقاريات. والآن أضيف إلى قائمة 12000 نوع آخر من الديدان الألفية التي تعيش في جميع أنحاء العالم.


ويقول ديريك هينين، عالم الحشرات في متحف فيرجينيا للتاريخ الطبيعي: "توجد أنواع جديدة من المخلوقات تحت أقدامنا. وهذا يؤكد على مدى اهمية الحفاظ على المساحات الخضراء المفتوحة والموائل الطبيعية حتى في بيئة متحضرة جدا مثل لوس أنجلوس. لأنه يمكننا اكتشاف مخلوقات جديدة في أماكن تجاهلها الناس سابقا".

 


 

 

ويتميز هذا المخلوق بصغر حجمه وبطء حركته وعدد أرجله 486 ورأس مسننة ويعيش على الأرض بين التربة وأوراق الأشجار والحجارة. يتغذى على المواد العضوية المتحللة ويفرز مواد مغذية للتربة ما يجعلها صالحة لنمو النباتات والكائنات الحية الدقيقة. وهذا المخلوق ضعيف وأعمى ولا يلدغ ولا يعض.

روسيا اليوم 

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