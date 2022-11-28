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الإثنين، 28-11-2022 10:34 ص

العثور على مومياوات مصرية بألسنة من ذهب - صور

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الوكيل الإخباري - اكتشف علماء آثار مصريون مقابر قديمة، ترجع لعصور مختلفة، تحتوي على مومياوات ذات ألسنة ذهبية.

وجرى الاكتشاف في محافظة المنوفية، وذلك من طرف البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، حسب ما ذكرت وزارة السياحة والآثار المصرية. ونجح العلماء، في كشف امتداد لجبانة قويسنا الأثرية، التي تضم مقابر أثرية ترجع لفترات زمنية مختلفة وتحتوي على عدد من المومياوات.

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وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البعثة عثرت أيضاً على عدد من الرقائق الذهبية على هيئة ألسنة آدمية في فم بعض من المومياوات المكتشفة.

 


 


سكاي نيوز 

 

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