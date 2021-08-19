الخميس 19-08-2021
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الخميس، 19-08-2021 09:29 ص

العثور على هيكل عظمي محنط جزئيًا بشعر أبيض في بومبي الإيطالية - فيديو

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الوكيل الإخباري - اكتشف علماء الآثار في مدينة بومبي القديمة في إيطاليا مقبرة تحتوي على هيكل عظمي محفوظ جيدًا.

يسلط هذا الاكتشاف الضوء على الحياة في المدينة قبل تدميرها بسبب ثوران بركاني في العام 79 ميلاديًا.

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تم العثور على لوح رخامي في المقبرة به نقش يشير إلى أن هذه الرفات تعود لرجل يدعى ماركوس فينيريوس سيكونديو، كان عبدًا محرّرًا وعازفًا يجيد اليونانية واللاتينية، وفق "يورونيوز".


الهيكل العظمي، الذي وُصف بأنه أحد "أفضل الهياكل العظمية المحفوظة"، أثار إعجاب الخبراء وتفاجؤوا بالعثور عليه.


وما أثار دهشة علماء الآثار هو العثورعلى الهيكل العظمي بشعر أبيض وجزء من أذن، إضافة إلى أجزاء من قماش.

 

 

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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