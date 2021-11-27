العثور على وحش بحري نادر في أميركا - صورة

الوكيل الإخباري - التقط سائح على شاطئ سان دييغو بكاليفورنيا الأميركية، عن طريق الصدفة، صورا لسمكة نادرة تعيش في المحيط الهادئ.

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واعتقد جاي بيلر السمكة التي رآها على شاطئ بلاك بمنطقة توري باينز في سان دييغو، قنديل بحر، إلا أنه تفاجئ بكونها سمكة كرة القدم التي تعيش بالمحيط الهادئ.



وقال بيلر أن الكائن كان كبيرا، وبلغ طول السمكة قدم تقريبا.



وأضاف: "لم أر كائنا حيا يبدو مخيفا إلى هذه الدرجة رغم التقاطي للكثير من صور الكائنات البحرية".





المصدر -لبنان 24

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