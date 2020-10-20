العثور على 1.8 مليار شجرة في الصحراء الكبرى والساحل الأفريقي - صور

الوكيل الاخباري – تمكن العلماء من تحليل صور للصحراء الكبرى باستخدام الذكاء الاصطناعي ووجدوا ما يقرب من 1.8 مليار شجرة، حيث لم تكن أرضا قاحلة كما كان يعتقد سابقا.

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بالإضافة إلى الصحراء الكبرى، درس العلماء صورا للساحل الأفريقي أيضا.

ووفقا لمارتن برانت العامل بجامعة كوبنهاغن والقائم على الدراسة، فإنه تم العثور على مناطق قاحلة، بينما تم العثور على أماكن كثافة الأشجار فيها عالية جدا.





En "An unexpectedly large count of trees in the West African Sahara and Sahel" Brandt et al., 2020 ( @nature ) se han dedicado a mapear un área de 1.3 millones de km2 y han localizado 1.837.565.501 árboles que varían en su densidad latitudinalmente por la precipitación 🧵 pic.twitter.com/kZzdYBEwmL October 16, 2020



وأشار الخبراء إلى أنه كان من الصعب جدا إحصاء الأشجار كون صور الأقمار الصناعية كانت ذات جودة منخفضة، حيث قاموا بتحليل تلك التي تمتلك دقة عالية باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي تعرف على الأشجار في الصور.



وقال برانت إنه هو من أجرى الحسابات بنفسه، واستغرق الأمر منه حوالي عاما كاملا لتحديد الأشجار من 90 ألف نبتة أخرى، وفق مجلة "nature" العلمية.



#Nature Satellites could soon map every tree on Earth. An analysis of satellite images has pinpointed individual tree canopies over a large area of West Africa. It will soon be possible to map the location and size of every tree worldwide. https://t.co/TNKfhwrzOH October 16, 2020

وبعد أن تم تعليم الذكاء الاصطناعي تمييز الأشجار عن باقي النباتات، أصبحت المهمة أسهل بكثير، حيث تم تحليل 11 ألف صورة بمساحة شملت 1.3 مليون كم مربع من الصحراء الكبرى والساحل الأفريقي.

المصدر : سبوتنك



