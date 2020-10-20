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الثلاثاء، 20-10-2020 12:48 م

العثور على 1.8 مليار شجرة في الصحراء الكبرى والساحل الأفريقي - صور

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الوكيل الاخباري – تمكن العلماء من تحليل صور للصحراء الكبرى باستخدام الذكاء الاصطناعي ووجدوا ما يقرب من 1.8 مليار شجرة، حيث لم تكن أرضا قاحلة كما كان يعتقد سابقا.

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بالإضافة إلى الصحراء الكبرى، درس العلماء صورا للساحل الأفريقي أيضا.

 

ووفقا لمارتن برانت العامل بجامعة كوبنهاغن والقائم على الدراسة، فإنه تم العثور على مناطق قاحلة، بينما تم العثور على أماكن كثافة الأشجار فيها عالية جدا.


وأشار الخبراء إلى أنه كان من الصعب جدا إحصاء الأشجار كون صور الأقمار الصناعية كانت ذات جودة منخفضة، حيث قاموا بتحليل تلك التي تمتلك دقة عالية باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي تعرف على الأشجار في الصور.


وقال برانت إنه هو من أجرى الحسابات بنفسه، واستغرق الأمر منه حوالي عاما كاملا لتحديد الأشجار من 90 ألف نبتة أخرى، وفق مجلة "nature" العلمية.

 


وبعد أن تم تعليم الذكاء الاصطناعي تمييز الأشجار عن باقي النباتات، أصبحت المهمة أسهل بكثير، حيث تم تحليل 11 ألف صورة بمساحة شملت 1.3 مليون كم مربع من الصحراء الكبرى والساحل الأفريقي.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 



 




 

 


 

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