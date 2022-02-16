الأربعاء 16-02-2022
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الأربعاء، 16-02-2022 11:36 ص

العثور على 10 حمير مسلوخة في مصر للمرة السابعة

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الوكيل الإخباري - عثر أهالي قرية محلة مرحوم بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية على 10 حمير مذبوحة ومسلوخة على امتداد مصرف شوبر، وقعت ضحية لجني الأرباح غير المشروعة ببيع جلودها.

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ودفنت لجنة من هندسة صرف الغربية الحمير بطريقة آمنة، بعد أن كشفت التحقيقات أن الغرض من ذبحها كان حصول التجار على جلودها لبيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتعد هذه الواقعة السابعة التي يعثر فيها المواطنون على حمير نافقة في هذا المكان.

 

صوت بيروت انترناشونال 

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