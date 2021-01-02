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السبت، 02-01-2021 03:33 م

العراق.. القبض على أب وأم أثناء بيعهما طفلهما بـ7 آلاف دولار - صورة

Baghdad


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، القبض على رجل وزوجته بتهمة الاتجار بطفلهما البالغ من العمر خمس سنوات وسط العاصمة بغداد.

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وذكرت في بيان صحفي، أن "معلومات استخبارية وردت بوجود عملية اتجار بالبشر من خلال بيع طفل من قبل والديه، وعلى الفور تم تشكيل فريق فني من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة".


الوالدان قيد الاعتقال

وأضافت: "بعد تكثيف الجهد الاستخباري تم القبض على المتهمين بالجرم المشهود أثناء بيعهما طفلهما ذو الخمس سنوات بمبلغ 10 ملايين دينار عراقي (نحو 7 آلاف دولار أمريكي) في منطقة الكرادة ببغداد".

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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