الجمعة 04-03-2022
الوكيل الاخباري

امين عام الشباب يؤكد اهمية دور المراكز في تنمية مهارات الشباب

بلدية عجلون تدعو إلى الحيطة والحذر خلال السير على الطرق

اليرموك تبحث تعزيز التعاون العلمي مع الجامعات الليبية

غارات جوية روسية على كييف

الجيش يحبط محاولة تهريب ويضبط كميات من المخدرات

الخارجية لـ"الوكيل": إجلاء الأردنيين من أوكرانيا مستمر وأكثر من 680 مواطناً عبروا الحدود لدول الجوار

الضابط الملثم يلهب مواقع التواصل الاجتماعي الاردنية - فيديو

رمال وأغصان متساقطة وحوادث مرورية تعيق الحركة على الطرق الخارجية.. والأشغال تُتابع

23 باخرة قمح وشعير ستصل المملكة تباعاً حتى آب

مقتل 33 مدنيا في غارات روسية شمال شرق أوكرانيا

الخميس، 03-03-2022 03:46 م

العقوبات الاوروبية تطال القطط الروسية !

621fd9604c59b710e325cf77


الوكيل الإخباري - بعد البنوك والإعلام والرياضة، وسعت الدول الغربية نطاق عقوباتها على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا، لتشمل القطط الروسية.  

اضافة اعلان


وقالت منظمة "الفيدرالية العالمية للقطط" في بيان على موقعها الرسمي وصفحاتها الاجتماعية أنه لن يسمح لمنتسبي المنظمة اعتبارا من مارس باستيراد أي قطط من روسيا لتربيتها.


وأضافت أنه سيتم منع مشاركة أي قطط يربيها أشخاص يقيمون في روسيا في المعارض التي تجريها المنظمة.


وأفادت بأن هذه القيود سارية حتى 31 مايو 2022 وستتم مراجعتها عند الضرورة.
وفي المقابل، سيخصص مجلس إدارة المنظمة جزءا من ميزانيته لدعم مربي القطط الأوكرانيين، الذين يواجهون صعوبات بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد.


وقال في البيان: "يحاول زملاؤنا الأوكرانيون مربو الحيوانات الأليفة رعاية قططهم والحيوانات الأخرى في هذه الظروف العصيبة.. نحن سعداء للغاية لأن العديد من أعضاء أندية FIFe المتاخمة لأوكرانيا مثل بولندا ورومانيا وهنغاريا وسلوفاكيا ومولدوفا، يقدمون يد المساعدة لأصدقائهم من المربيين الأوكرانيين".

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
RDM-and-UKZN-sign-agreement-1-1024x683

خبراء فلك: صاروخ تائه يصطدم بالقمر غدا الجمعة

image

حقيقة صورة الجثث على الشاطئ في حادثة وادي الذهب

اسماء مواليد اولاد بحرف الراء ومعانيها 2022

أسماء أولاد بحرف الزين ومعانيها

1019779334_0_338_2674_2018_1400x0_80_0_0_9a482dece161e4eb3b0ed369daa46cde

أمريكا..رجل يلقي بنفسه أمام ثور هائج لإنقاذ ابنه - فيديو

image (8)

بريطانيا..آرني حيوان أليف ينقذ 84 من الحيوانات الأليفة بتبرعه بالدم

NnI4w

الحقائق تتكشف حول فيديو سقوط مظلي روسي بمنطقة سكنية في أوكرانيا

أخبار متعلقة
c3bdc8e4-dcf9-4730-ba52-ac9f17361322_16x9_1200x676

شاهد.. مغربي يشهر سكيناً ليركب القطار رغماً عن الأمن الأوكراني