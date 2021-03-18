الخميس 18-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزارة السياحة : إغلاق 8 منشآت لعدم التزامها

الأمن يحقق في فيديوهات تصنيع زجاجات المولوتوف

تأجيل أقساط قروض الأسر المنتجة

مواطن يطعن ابنته في عمان

الصحة: مطعوم كورونا لا يغني عن الوقاية

إصابة مدير الغذاء والدواء بكورونا

دودين : لا بد من إعادة فتح البلد الصيف المقبل

تعليق الدوام بإدارة مياه المفرق اليوم بسبب كورونا

سائقو التكسي لـ برنامج الوكيل : التزام واضح بارتداء الركاب للكمامة

مكافحة الأوبئة : لا توصية بتطبيق الحظر الشامل السابق

الخميس، 18-03-2021 09:52 ص

العلماء يحلون لغز اختفاء الماء على سطح المريخ

mars-1-ht-er-210218_1613681431089_hpMain_16x9_992


الوكيل الاخباري - أعلن خبراء "ناسا" عن نظرية جديدة لاختفاء الماء من على سطح المريخ.

اضافة اعلان

وفقًا للعلماء، منذ مليارات السنين، كان الكوكب الأحمر مغطىً بالعديد من المسطحات المائية.

 

ومع ذلك، بسبب النشاط البركاني المتزايد، تم امتصاص الماء في المعادن من خلال الصدوع التي تشكلت على سطح الكوكب.


تمكن العلماء من إنشاء محاكاة حاسوبية باستخدام البيانات من التلسكوبات والمركبات الجوالة، توضح عملية اختفاء المسطحات المائية على كوكب المريخ.


وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، طرح العلماء في وقت سابق نظرية مفادها أنه في مرحلة ما على سطح المريخ، ضعفت قوة الجاذبية، مما أدى إلى اختفاء كل السوائل من الغلاف الجوي.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Taking-a-selfie

مرض عقلي بسبب سيلفي .. 20 سؤالا تكشف إن كنت تعاني من 'سيلفيتيس'

PUBG_12112020_1200x800

تحركات في البرلمان المصري لحظر لعبة ببجي موبايل

service-Pay-Traffic-Ticket

الإمارات.. سيدة ترتكب 414 مخالفة مرورية بقيمة 67 ألف دولار

2018_4_6_13_7_27_145

مقطع متداول لا يستطيع سماعه من تجاوز الـ25 عاما.. فيديو

baby-birth-born-734541.2e16d0ba.fill-735x490

أول حالة في العالم.. ولادة طفل امريكي يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

adobestock_72680979-min

خبراء يقدمون نصائح للتقليل من صرف السيارة للوقود

أخبار متعلقة
960x0

نشاط يومي غريب على المريخ حير العلماء.. مراصد الفضاء تتابع الحدث - فيديو

EwDoDmKXAAIECXD

بحيرة تركية قد تحمل أدلة على وجود حياة على المريخ

Super-Earth-Exoplanet-Illustration

ناسا تكشف اقتراب كويكب بعرض 680 مترا من الأرض

AdobeStock_326545658

الأربعاء القادم.. الوطن العربي يشهد ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 30 عاما

download

مقطع فيديو لـ 'ناسا' يثير لغطا بعد تداوله على نطاق واسع.. شاهد

skynews-mars-nasa-planet-red_4546119

شاهد صورة جديدة رائعة ومحيّرة للعقل وصلت من المريخ