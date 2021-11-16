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الثلاثاء، 16-11-2021 10:47 ص

العلماء يكشفون أخيرا سر النقاط الساخنة الغامضة على خلايا الدماغ

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الوكيل الإخباري - بقي دور مجموعات بروتينات على سطح خلايا الدماغ في الحُصين، الجزء المهم بعمليات التعلم والذاكرة، غير معروف بدقة للعلماء.

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ولكنهم ربما تمكنوا، أخيراً، من تحديد دورها، إذ توضح دراسة جديدة أن المجموعات تلك عبارة عن «نقاط ساخنة» لإشارات الكالسيوم وهي حيوية في تنشيط التعبير الجيني.

 

وأشار تقرير نشر بموقع روسيا اليوم، أن بروتينات النقاط الساخنة عبارة عن قنوات أيونية كبيرة، وهي بوابات تسمح للذرات المشحونة بدخول الخلية وتعد تبادلات هذه الأيونات إحدى الطرائق التي تتواصل بها الخلايا مع بعضها. 


المصدر- البيان 

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