السبت 02-10-2021
الوكيل الاخباري

عدد قياسي من الطائرات العسكرية الصينية يدخل منطقة الدفاع الجوي التايوانية

حقيقة زواج عمايري وأمل عرفة مجددا

وفاة ستيني بعيار ناري في الكرك

أسعار الذهب السبت 2/10/2021

الاردن الثالث عربيا.. إصابات كورونا العالمية تتجاوز 234.24 مليون

العرموطي: تسجيل نحو 6 آلاف شركة إلكترونيا

قطر تصوت اليوم في أول انتخابات لمجلس الشورى

عملية سرقة إلكترونية ضخمة كاملة الأوصاف في الولايات المتحدة

انخفاض اصابات كورونا النشطة في المملكة

انخفاض طفيف على الحرارة السبت

السبت، 02-10-2021 09:06 ص

الفتاة الغارقة تثير قلق الإسبان - فيديو

image (5)


الوكيل الإخباري - أثار وجه يحدق لفتاة تغرق أثناء المد والجزر في مياه نهر نيرفيون في مدينة بلباو الإسبانية قلق الناس وتساؤلاتهم.

وابتكر الفنان المكسيكي روبن أوروزكو، هذه الشخصية الغامضة بعنوان "بيهار"، وتعني "غدا" في لغة الباسك، قائلا إن الهدف هو أن يدرك الناس أن "أفعالهم يمكن أن تغرقنا أو تبقينا واقفين على أقدامنا".

اضافة اعلان


ويتكون العمل الفني من الألياف الزجاجية ويزن 12 كليو غراما، و مع ارتفاع وانخفاض المد والجزر، يظهر وجه الفتاة وهو يحدق بشكل غريب.


وهو جزء من حملة لمؤسسة BBK - الذراع الخيرية للمقرض الإسباني Kutxabank - لتشجيع النقاش حول الاستدامة.


وقالت مؤسسة BBK إنها انعكاس لما يمكن أن يحدث "إذا واصلنا الرهان على النماذج غير المستدامة" مثل تلك التي تساهم في تغير المناخ.


اكتشف الناس في بلباو التمثال لأول مرة يوم الخميس الماضي بعد أن تم إنزاله في النهر بالقرب من المدينة ليلاً. "في البداية شعرت بالتوتر عندما كان جزء أكبر من وجهي خارج الماء، لكنها الآن تعبر عن حزنها قالت الزائرة تريانا جيل.

يذكر أنه قبل عامين، أثار تمثال بالحجم الطبيعي لامرأة وحيدة تجلس على مقعد في الحديقة ، يُسمى Invisible Soledad ، جدلاً حول حياة كبار السن المعزولة. 

 

 

المصدر- البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الاستعلام-عن-مخالفات-المرور-2021-1630437856-0

شاهد ...الدنمارك تبدأ تجربة معابر مشاة ثلاثية الأبعاد

16330946730355064

مزاد على لوحات أسطورة الملاكمة محمد علي في نيويورك

127-132827-dragon-spacecraft-earth-successful-mission-space_700x400

دراغون تعود للأرض من محطة الفضاء

6157da22423604630a4a5864

عملية سرقة إلكترونية ضخمة كاملة الأوصاف في الولايات المتحدة

thumbs_b_c_f3e2956aeed4888d726d7ef7e27e3939

جدة هندية تمارس ببراعة رياضة مبارزة محلية في الهند - فيديو

6156a2e24c59b7143e2588b0

طلاب كمبوديون يصنعون كرسيا طائرا - فيديو