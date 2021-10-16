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السبت، 16-10-2021 09:47 ص

الفتاة مع البالون بـ 25.5 مليون دولار - صورة

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الوكيل الإخباري - بعد ثلاث سنوات من إحداثها ضجة كبيرة لتمزّقها ذاتياً، بيعت لوحة «الفتاة مع البالون» لفنان الشارع البريطاني بانكسي أول من أمس مقابل 25.5 مليون دولار.

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خلال مزاد في لندن، وهو رقم قياسي جديد للفنان البريطاني وبيعت اللوحة التي أعطيت عنواناً جديداً هو «الحبّ في سلّة المهملات» في مزاد نظمته دار «سوذبيز»، وتجاوز سعرها بفارق كبير الرقم القياسي السابق لأعمال بانكسي.

 

وكانت لوحة لبانكسي بعنوان «تغيير المعادلة» تكرّم أفراد الطواقم العلاجية، بيعت في مارس الفائت في مقابل 16.75 مليون جنيه استرليني (23 مليون دولار)، وهو مبلغ قياسي لأعمال الفنان خصص ريعه للهيئة الصحية البريطانية.


 

 

المصدر - البيان 

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