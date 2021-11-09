الوكيل الإخباري - يعاني الكثيرون من الاكتئاب الشتوي أو ما يسمى "الاضطراب العاطفي الموسمي" خلال فصلي الخريف والشتاء، وهو أحد أكثر أنواع الاكتئاب شيوعاً، ولكن قد لا يستطيع البعض التفرقة بين اكتئاب الشتاء والاكتئاب الحقيقي. الدكتورة ناتالي سكانلون، الطبيبة النفسية في مركز روجرز للصحة السلوكية، تكشف لنا في السطور التالية، خطوات بسيطة نستطيع بها معرفة الفرق بين اكتئاب الشتاء والاكتئاب الحقيقي، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لمركز روجرز Rogers Behavioral Health.



اضافة اعلان

ما هو اكتئاب الشتاء؟

بموجب الإرشادات التشخيصية الحالية للصحة العقلية، لم يعد الاضطراب العاطفي الموسمي أو "اكتئاب الشتاء" مدرجاً كاضطراب مزاجي قائم بذاته، إذ يتم تعريفه على أنه مجموعة فرعية من الاضطرابات الاكتئابية ذات النمط الموسمي، حيث يعاني الشخص من أعراض أكبر وأقل لاضطراب اكتئابي.

وبشكل عام، تقول الدكتورة سكانلون إن الاضطراب الاكتئابي الكبير ذا النمط الموسمي أكثر شيوعاً في خطوط العرض العليا من الكرة الأرضية مع تغيرات موسمية أكبر، وتحديداً أماكن مثل كندا والولايات الشمالية، التي لديها نهار أقصر خلال أشهر الشتاء، وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر نوبات اكتئاب الشتاء أكثر شيوعاً لدى الشباب.

الفرق بين اكتئاب الشتاء والاكتئاب الحقيقي

في التمييز والتفرقة بين تشخيص الاكتئاب والاكتئاب بنمط موسمي، يتعلق الأمر كله بالتوقيت، حيث تؤكد الدكتورة سكانلون أن الأعراض لكليهما من المحتمل أن تكون متشابهة جداً أو حتى متطابقة.

وأضافت الدكتورة سكانلون في تصريحاتها: "الشخص الذي يعاني من اضطراب اكتئابي كبير ذي نمط موسمي (اكتئاب الشتاء) قد يعاني من أعراض شائعة مثل: المزاج المكتئب.

زيادة الوزن (زيادة الشهية والاشتياق المحدد للكربوهيدرات أمر شائع في أشهر الشتاء) النوم المفرط أو النعاس. فقدان الاهتمام بالأشياء. الشعور باليأس والميل للانتحار في أشهر الخريف والشتاء على عكس بقية العام. ولكي يتم تشخيص شخص ما بالاكتئاب بنمط موسمي، يجب أن يكون قد مر عليه ما لا يقل عن عامين من الأعراض التي تزداد سوءاً خلال فترة زمنية محددة من العام، كما يجب أن تفوق نوبات الاكتئاب الموسمية بشكل كبير نوبات الاكتئاب غير الموسمية".

المصدر -سيدتي