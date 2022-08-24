الفلك الدولي ينشر أول صورة للنجم سهيل في الجزيرة العربية

الوكيل الإخباري- نشر مركز الفلك الدولي عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر " أول صورة للحظة ظهور النجم "سهيل" في سماء الوطن العربي فجر اليوم الأربعاء .





وكان الراصد الفلكي عماد مجاهد قال في بيان صحفي أول أمس الإثنين وصل "الوكيل الاخباري" أن ظهور هذا النجم مرتبط بشكل كبير بتحديد موعد بداية سقوط المطر بعد فصل الصيف الحار عند ظهوره فجر يوم 24 آب تقريبا من كل عام.





يذكر أن العرب قديماً أطلقوا على نجم سهيل عدة أسماء؛ مثل الوزن، وسيم، لامع، النبيل، المجيد بالإضافة إلى سهيل اليماني، ويظهر وحيدا وبلون أبيض يتلألأ في الأفق الجنوبي الشرقي قبل شروق الشمس بقليل في هذه الفترة من كل عام.

اضافة اعلان