الأربعاء 24-08-2022
الوكيل الاخباري

مجموعة الوكيل تحذر من صفحات مزورة تنتحل اسمها وتدعي تقديم جوائز

الحكومة السعودية توافق على نظام السياحة الجديد.. فما هي أهدافه؟

حالة الطقس المتوقعة ليومي الأربعاء والخميس

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل

الأمن: القبض على واحد من أخطر المطلوبين بعد كمين مُحكم في البلقاء

ولي العهد يقدم العزاء للدعجة الذي فقد أطفاله الخمسة - صور

بني مصطفى: الحكومة ملتزمة بتطوير قطاع العدالة

وزير التخطيط: لا تمييز بين المستثمرين في تنظيم البيئة الاستثمارية

ارتفاع الاحمال الكهربائية إلى 3080 ميغاواط أمس الثلاثاء في المملكة

الملك وولي العهد يتابعان مجريات التمرين التعبوي "النور الساطع"

الأربعاء، 24-08-2022 12:18 م

الفلك الدولي ينشر أول صورة للنجم سهيل في الجزيرة العربية

91736-886399349


الوكيل الإخباري- نشر مركز الفلك الدولي عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر " أول صورة للحظة ظهور النجم "سهيل" في سماء الوطن العربي فجر اليوم الأربعاء  .


وكان الراصد الفلكي عماد مجاهد قال في بيان صحفي أول أمس الإثنين وصل "الوكيل الاخباري" أن ظهور هذا النجم مرتبط بشكل كبير بتحديد موعد بداية سقوط المطر بعد فصل الصيف الحار عند ظهوره فجر يوم 24 آب تقريبا من كل عام.


يذكر أن العرب قديماً أطلقوا على نجم سهيل عدة أسماء؛ مثل الوزن، وسيم، لامع، النبيل، المجيد بالإضافة إلى سهيل اليماني، ويظهر وحيدا وبلون أبيض يتلألأ في الأفق الجنوبي الشرقي قبل شروق الشمس بقليل في هذه الفترة من كل عام.

اضافة اعلان

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
555555555555

فيديو يأسر القلوب .. ممرض يساعد طفلة مصابة بالسرطان على النوم في مصر

77

زوجة الأمير البريطاني هاري تروي تفاصيل نجاة طفلها من حريق مروع في الحضانة

135-210231-australian-child-victim-bullying-cinema_700x400

بعد تعرضه للتنمّر... طفل استرالي ينطلق الى عالم الشهرة-فيديو

11111111111

فيديو .. الاعتداء على رجل وزوجته وسرقتهم بوضح النهار في لندن

نننن

محامي شهير يضع شروط لتولي الدفاع عن قاتل نيرة أشرف

5fc743664236045bf720229e (1)

إنقاذ حياة رضيعة في بولندا بزراعة جمجمة 3D داخل رأسها

أخبار متعلقة
173-193637-date-fall-lost-chinese-missile-2

تحديث.. الفلك الدولي يعلن أن الوطن العربي في مأمن من حطام الصاروخ الصيني