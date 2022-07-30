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السبت، 30-07-2022 11:17 ص

الفلك الدولي ينشر تحديثاً لمكان سقوط الصاروخ الصيني .. ودولتان عربيتان في الصدارة

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الوكيل الإخباري-أعلن مركز الفلك الدولي عن تحديث جديد بشأن حطام الصاروخ الصيني المتوقع سقوطه اليوم السبت 30 يوليو.

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وأوضح المركز عبر حسابه في تويتر، أن موعد سقوط الصاروخ سيكون اليوم الساعة 17:22 بتوقيت غرينتش.


وشارك صور الخارطة بالأماكن المتوقعة لسقوط حطام الصاروخ الصيني التائه وعلق :" جميع المناطق تحت الخطوط الحمراء والخضراء مرشحة لسقوط الحطام فوقها ، السعودية ، قطر ، السودان من ضمنها "


 




وأطلقت الصين يوم 24 يوليو 2022م صاروخاً فضائياً اسمه (Long March 5) من طراز (CZ-5B)، حاملا معه إحدى القطع الرئيسية المسماة (Wentian) وذلك للالتحام مع محطة الفضاء الصينية (Tiangong).


ويتكون الصاروخ من أربعة معززات دفع نفاث كبيرة ومن مرحلة رئيسية واحدة فقط، وتدور المرحلة الرئيسية حاليا حول الأرض مرة كل 89 دقيقة، وحيث أن هذه القطعة تدور حول الأرض وهي قطعة صناعية، فبحسب التعريف العلمي الاصطلاحي فإنها تسمى الآن قمرا صناعيا، وهي من نوع الحطام الفضائي.



ويبلغ طول الحطام 33 مترا وقطره 5 متر ووزنه 21 طنا تقريبا، وهو يدور حول الأرض بسرعة متوسطة تزيد قليلا عن 28 ألف كيلومتر في الساعة!.

 

 


 




 

 


 

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