الأحد 05-09-2021
الوكيل الاخباري

علماء يتوصلون لتقنية تقضي على السرطان الشرس

السودان يطالب إثيوبيا بالكف عن التعامل العدواني

يوتيوبر يرشح نفسه لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا

الفنانة ساندي إحدى ضحاياه.. من هو سمكري البني آدمين؟

بحث ربط المنطقة اللوجستية في الشونة مع أريحا الفلسطينية

مظاهرة لدعم حق المرأة في كابول تنتهي بالرصاص والدموع

أسماء مراكز التطعيم ليوم الأحد

وزير الصحة يشيد بدور المستشفيات الخاصة في التصدي لجائحة كورونا

العودات يلتقي رئيس ائتلاف دولة القانون في بغداد

إيران: مستعدون لإجراء محادثات نووية لكن ليس تحت ضغط غربي

السبت، 04-09-2021 11:10 م

الفنانة ساندي إحدى ضحاياه.. من هو سمكري البني آدمين؟

1-1461535


الوكيل الإخباري - حالة من الجدل انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي في مصر، تحذيرا ضد المدعو يوسف خيري يوسف، وشهرته "سمكري البني آدمين" بسبب انتحاله صفة أخصائي علاج طبيعي.

يأتي ذلك عقب قيام إدارة مباحث الأموال العامة، بالتعاون مع النقابة العامة للعلاج الطبيعي، بغلق وتشميع عيادة "سمكري البني آدمين"، وإصدار تحذير مماثل من النقابة العامة للأطباء بشأن التعامل معه، مما سلط الضوء على مراكز العلاج الطبيعي بالبلاد، وما إذا كانت معتمدة بالفعل، أم تعمل في غيبة من الرقابة القانونية؟.

اضافة اعلان


ساندي ضحية "سمكري البني آدمين"

الفنانة المصرية ساندي سلطت الضوء على مأساتها مع هذا المدعي، وغردت عبر حسابها في "تويتر"، بأن يوسف خيري "شخص محتال وليس طبيب علاج طبيعي".


وكتبت ساندي: "لقد تسبب لي في إصابة كادت تودي بي إلى شلل رباعي، لأن الغضروف لمس النخاع الشوكي، ولو قُطع لكنت قد أصبت بالشلل لا قدر الله.

 

"منه لله يمهل ولا يهمل، وحسبي الله ونعم الوكيل. تحذير يا جماعة مش أي حاجة الفنانين أو الإنفلونسرز يعلنوا عنها تعملوها.. أرجوكم".


تحكي ساندي في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" تجربتها المريرة مع "سمكري البني آدمين"، معلقة: "كنت أعاني من إعوجاج في العمود الفقري، وقرأت إعلانات عن هذا الشخص وأنه عالج بعض الفنانين، قمت باستشارة بعض الأشخاص الذين ذهبوا إليه ومن ثم ذهبت"!.


وأشارت ساندي إلى أنها تعالج منذ سنتين من هذه الإصابة، والتي تسببت في إعاقة لأن الغضروف لامس النخاع الشوكي.


موقف النقابة

 وعن موقف النقابة من "سمكري البني آدمين"، علق النقيب العام للعلاج الطبيعي، الدكتور سامي سعد، لموقع "سكاي نيوز عربية" بالقول، إن "النقابة قامت بمتابعته ورصد تصرفاته، التي ليس لها أساس علمي وقواعد ثابتة".


وأوضح أن النقابة شكلت لجانا تخصصية، بالتعاون مع وزارة الداخلية وإدارة العلاج الحر وجهاز حماية المستهلك، وثبت أن هذا الشخص "مدعي ومنتحل صفة طبيب علاج طبيعي على غير الحقيقة"، مشيرا إلى أن النقابة "حريصة على متابعة الإعلانات التي تروج لطرق علاج غريبة، للتأكد من حقيقة القائمين عليها".


قرار بالحبس

 

 وحذر سعد من "الدخلاء والمدعين"، مضيفا: "الرجل قام بالتسويق لنفسه وذهب إليه مشاهير وتم خداعهم، والبعض ذهبوا لأن أحدا من معارفهم ذهب إليه، معتقدين أنه حاصل على رخصة بالعلاج، وهذا غير صحيح. على من يعاني من بعض المشاكل أن يلجأ إلى المتخصصين من أطباء واختصاصيي العلاج الطبيعي المعتمدين".


وختم النقيب تصريحاته إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، بالتأكيد أن هذا المنتحل تم القبض عليه وقررت النيابة العامة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهم النصب والاحتيال وممارسة نشاط طبي دون مؤهل أو ترخيص.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
613351be42360462ba69c22c

امرأة تركية تنقذ حياة 5 أشخاص بعد موتها

2000

السعودية.. القبض على مواطن تحرش بنساء في المدينة المنورة

tbl_articles_article_16756_6179370873e-103d-456a-984f-648848377157

صينية تدعي أنها لم تنم منذ 40 عاماً

5fe5b0844236047ace26f2d9

انتشار فيديو لشابة تقفز من نافذة مرتفعة هربا من خاطفيها في تركيا - فيديو

روتين-الصباح3

الروتين الصباحي لأيام المدرسة.. إليكِ طرقاً رائعة لبدء اليوم

shutterstock_515877400-1200x675

تحذير من مخاطر أمنية مرتبطة بالسيارات الكهربائية الذكية

أخبار متعلقة
1-1461253

مسبار ناسا يجمع أول عينة صخرية من المريخ لإعادتها للأرض

Best-Insecticide-Homepage-Image

تحذيرات يجب مراعاتها عند رش المبيد الحشري في المنزل

عنف

ضحايا العنف الأسري.. كيف نتعامل معهم بعد الصدمات؟

612506a54236045457441412

مصر.. شاب يتحرش بفتاة في الشارع أمام المارة والفتاة تلقنه درسا - فيديو

ص

الصبارة الراقصة تخطف الأنظار عبر تويتر في المملكة.. اليك سبب تهافت الكبار عليها

1045782482_0_0_3280_1744_705x375_80_0_0_48f9e2c5bd0d3bb8e858cb9af76db07f

طالب مصري يدّعي حصوله على 1% في التوجيهي.. ورقم جلوسه يكشف الحقيقة