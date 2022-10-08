الفيضانات تشرد آلاف الاشخاص في إندونيسيا- فيديو

الوكيل الإخباري - أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق واسعة من مدينة لوكسكون في إقليم أتشيه بإندونيسيا إلى حدوث فيضانات، تسببت في غرق العشرات من المباني، وأجبرت آلاف الأشخاص على النزوح واللجوء إلى أماكن آمنة.



كما هاجر السكان كذلك منازلهم بسبب الفيضانات في موندوليكو، حيث أصبحوا مهاجرين بسبب المناخ مثل الكثيرين.

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وأدت غزارة الأمطار الأسبوع الماضي إلى انهيار سدود عدة في مدينة لوكسكون.





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