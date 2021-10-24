القبض على أخطر تاجر مخدرات في كولومبيا

الوكيل الإخباري- وأسفرت عملية مشتركة للشرطة والجيش في كولومبيا عن القبض على أوسوغا المعروف باسم "أوتونيل"، وهو زعيم أكبر عصابة إجرامية في البلاد وأبرز مهربي المخدرات المطلوبين للعدالة.



وكانت الحكومة الكولومبية قد رصدت مبلغ 800 ألف دولار أمريكي مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن مكانه، بينما وضعت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يساعد في القبض عليه.



وأشاد رئيس كولومبيا إيفان دوكيه بالقبض على أوتونيل في رسالة تلفزيونية.

وقال: "هذه هي أكبر ضربة لعصابات تهريب المخدرات في البلاد، وهي ضربة تضاهي فقط عملية إسقاط بابلو إسكوبار في التسعينيات".

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المصدر: bbc

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