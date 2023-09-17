القبض على راكب حاول فتح باب طائرة في أمريكا

الوكيل الإخباري - قبضت الشرطة الأمريكية على راكب حاول فتح باب طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز.



وشوهد الراكب، الذي كان في الدرجة الأولى، وهو يهاجم سلة الوجبات الخفيفة بصورة غريبة، أثناء رحلة الطائرة من أتلانتا إلى سياتل.

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وأكد راكب كان على متن الطائرة أنه رأى الرجل يحاول فتح أحد أبواب الطائرة، مشيراً إلى أنه أيضاً هاجم مضيفة قبل أن يتم تقييده.



وقال الراكب: «الخبر السار أن الجميع في الدرجة الأولى وقفوا للمساعدة على إيقاف الرجل، لقد ضرب مضيفة طيران، وتم تقييده».

وأضاف: «لم أتمكن من معرفة ما إذا كان مختلاً عقلياً»، لافتاً إلى أنه لم يتم تحويل مسار الطائرة.



وأوضح راكب آخر أن الرجل كان يحاول محاربة الجميع، مؤكداً أنه كان لا بد من تثبيته حتى هبوط الطائرة بسلام.

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