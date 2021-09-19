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الأحد، 19-09-2021 09:53 م

القبض على رجل أطلق النار على كائنات فضائية في أمريكا

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الوكيل الإخباري-ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجلا من ولاية كنتاكي أثار الرعب بين السكان وأطلق عدة أعيرة نارية، زاعما أنه يستهدف كائنات فضائية في ساحة انتظار السيارات.

وأفاد بيان صحافي للشرطة الأمريكية نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، بأن صامويل ريدل، 55 عاماً، قدم شرحاً مفصلاً لشرطة ريتشموند بعد أن فتح النار على فندق في كينيلاند درايف، مما أدى إلى إخلاء النزلاء الذين أثار المتهم الذعر فيما بينهم.

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وأشار البيان إلى أن امرأة أغلقت على نفسها غرفة الفندق عندما بدأ إطلاق النار ولم تخرج إلا عندما حضرت إليها الشرطة وأخبرتها بأنه تمت السيطرة على الموقف.


وذكر البيان أنه لم يصب أحد بأذى لكن الرصاص دخل إلى إحدى غرف الفندق وأصاب بضع سيارات في ساحة انتظار بالفندق.


وقال رجال الشرطة إنهم توصلوا إلى مطلق النار وألقوا القبض عليه وتبين أنه مدان سابق، وضبطوا بحوزته مسدسين وبندقية نصف آلية، وقال المتهم ريدل للشرطة إنه لاحظ وجود كائنات فضائية في ساحة انتظار السيارات وكان يطلق النار عليهم.


ووجهت السلطات الأمريكية إلى ريدل مجموعة من التهم، منها تعريض حياة العامة وضباط الشرطة للخطر، وحيازة الأسلحة.

 

البيان

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