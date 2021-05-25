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الثلاثاء، 25-05-2021 11:33 ص

القبض على شاب في المغرب عرقل سير 'الترام' ليشرب فنجان قهوة

الترام


الوكيل الإخباري - تمكنت عناصر أمن الدار البيضاء في المغرب من توقيف شخص يشتبه في تورطه في توثيق ونشر مقطع فيديو يتضمن عرقلة طريق عام تمر منه عربات الترام، بشكل يهدد سلامته الجسدية وأمن وسلامة المواطنين ومستعملي الطريق.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب مغربي يعرقل سير الترام بمدينة الدار البيضاء.


ويظهر في الفيديو الشاب وقد وضع طاولة وكرسي في سكة الترام وبمجرد اقتراب الترام هم الشاب وجلس إلى الطاولة، ليلحقه النادل بفنجان قهوة، ويقوم بارتشافه غير مبال بالترام، الذي قابله بظهره.


واضطر السائق لإيقاف الترام، حفاظا على روح الشاب الذي لم تكن تهمه حياته بقدر اهتمامه بتصوير فيديو ونشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي من أجل رفع المشاهدات والمشاركات في حساباته.

 


 

البيان


 




 

 


 

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