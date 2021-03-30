الثلاثاء 30-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

العثور على الحدث المتغيب في سحاب

مطالب بتقليص ساعات الحظر الجزئي في رمضان

أسعار الذهب الثلاثاء 30/3/2021

كندا تفرض قيودا جديدة للحد من ارتفاع حالات كورونا

وزير الداخلية لـ الوكيل : عقوبة صارمة لمخالفي تعليمات وزارة الصحة

الارصاد : انقلاب على الحالة الجوية نهاية الاسبوع وامطار في الشمال والوسط

وزير الصحة لـ الوكيل : التدخين سبب رئيسي في زيادة عدد اصابات كورونا

الإعلان عن موعد صرف المعونة الشهرية للمنتفعين

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الأمانة تغلق وتخالف عددا من المنشآت

الثلاثاء، 30-03-2021 09:13 ص

القبض على عضو بالمافيا الإيطالية بعد نشره فيديو طبخ على يوتيوب

اليوتيوب
أرشيفية


الوكيل الإخباري - ألقت شرطة الدومينيكان القبض على عضو بالمافيا الإيطالية كان قد هرب من سلطات بلاده، بعد أن تم التعرف عليه خلال ظهوره على يوتيوب.

اضافة اعلان

وفي التفاصيل قام عضو المافيا بإخفاء وجهه في فيديوهات الطبخ، لكنه أظهر "عن غير قصد" وشومه المميزة في جسمه.


وقالت الشرطة في بيان إن "مارك فيرين كلود بيارت (53 عاما)، عاش حياة هادئة في بوكا تشيكا بجمهورية الدومينيكان، حيث اعتبره المغتربون الإيطاليون أجنبيا".


وأضافت الشرطة أن بيارت "فضح سره بسبب قناة على يوتيوب استخدامها لإظهار مهاراته في الطبخ الإيطالي"، وأكدت أن "مقاطع الفيديو لم تظهر وجهه، لكن الوشم على جسده كشف هويته".


وهرب بيارت عام 2014 بعدما أمر المدعون الإيطاليون باعتقاله بتهمة الاتجار بالكوكايين في هولندا نيابة عن مجموعة "كاكيولا" التي تتبع لمافيا "ندرانغيتا"، وفق "قناة الحرة".


وتم القبض على رجل عصابة ندرانغيتا آخر في البرتغال يوم أمس الإثنين، حيث عثر على "فرانشيسكو بيلي"، الذي ظل فارا لمدة 14 عاما واعتبر أحد أخطر الهاربين الإيطاليين، في عيادة بالعاصمة لشبونة، حيث كان يتعالج من فيروس كورونا.


ويذكر أن عصابة ندرانغيتا التي نشأت في كالابريا جنوب إيطاليا تعتبر واحدة من أقوى العصابات في العالم بسبب "سيطرتها على تجارة الكوكايين الذي يدخل إلى أوروبا"، وفقا للصحيفة.


ووسعت عصابة ندرانغيتا نطاق عملها إلى جميع أنحاء العالم، وتجاوزت منذ فترة طويلة عصابة "كوزا نوسترا" من صقلية كأكبر مافيا في إيطاليا.

 

البيان



 




 

 


 

إقرأ ايضا
01_cardoor_Here’s-How-to-Unlock-Your-Car-in-30-Seconds-Without-Your-Keys_636351152_Morakot-Kawinchan_FT

لهذه الأسباب يجب الكف عن إغلاق أبواب السيارة بقوة

حجررر

شقيقان يعثران على حجر نادر أغلى بـ500 مرة من الذهب في أستراليا

article-2

طريقتان بسيطتان تخلّصك من تقصّف الشعر

ولادة

محافظة مصرية تشهد ثلاث ولادات غريبة في أقل من شهر

1107839821616844440

مشهد أبكى الجميع .. انتشال جثة سيدة تحتضن رضيعها أسفل عقار جسر السويس

ExoPKxzUYAEXyv5

طفل بريطاني يعثر على أحفورة عمرها 488 مليون عام

أخبار متعلقة
Doc-P-807387-637524858495131139

سيدة تنجب طفلة وهي بغيبوبة في بريطانيا

605e0e3c4236042d8c472f15

إعداد أكبر طبق كسكسي بالعالم في ليبيا-صورة

827ce962-17cd-4598-8142-f5c974b83765

رغم انتشار فيروس كورونا.. تعرف على البلد الأكثر سعادة في العالم

newborn-at-hospital-inline

في عام الـ'كورونا' .. الكويت تسجل أقل معدل مواليد في 15 سنة

night-flight-2307018_1280

حالة من الذعر في مطار دلهي قبل دقائق من إقلاع طائرة