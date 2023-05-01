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الإثنين، 01-05-2023 03:14 م

القبض على فيل في الهند بعدما قتل 6 أشخاص

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الوكيل الإخباري - أطلق مسؤولو غابات في الهند طلقات مهدئة على فيل برّي محب للأرز تسبب بمقتل 6 أشخاص على الأقل، للإمساك به.

وكان هذا الفيل المسمى «أريكومبان» معروفاً باقتحامه متاجر الأرز والحبوب في ولاية كيرالا في جنوب الهند.

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وأوردت صحيفة «إنديان إكسبرس» أن فريقاً مؤلفاً من 150 مسؤول غابات أمسك، السبت، بالفيل الذي قاوم عملية «القبض عليه» حتى بعد إصابته بخمس طلقات مهدئة.


وبعد الإمساك به، رُبطت ساقاه وغطّيت عيناه بقطعة قماش، ثم دفع بواسطة 4 أفيال كومكي، وهي أفيال مدربة تستخدم للقبض على أفيال أخرى، إلى داخل شاحنة، ثم زوّد بطوق يعمل بنظام تحديد المواقع «جي بي إس»، ونقل إلى محمية.

 

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