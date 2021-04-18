القبض على قط يهرب المخدرات إلى أحد سجون بنما - صورة

الوكيل الاخباري - أعلنت سلطات بنما عن ضبطها قطا كان يستخدم لتهريب المخدرات إلى أحد السجون.

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وتم ضبط القط الذي كان قد علق برأسه كيس صغير، بالقرب من سجن نويفا إسبيرانزا الذي يضم أكثر من 1700 سجين في مقاطعة كولون الكاريبية على بعد نحو 80 كيلومترا إلى شمال العاصمة بنما.





قط في القفص بعد اعتراضه وهو يحمل مجموعة متنوعة من المخدرات، بنما





وأوضح المدير العام لهيئة السجون في بنما أندريس غوتيريس أن "قطعة قماش كانت ملفوفة حول عنق الهر كانت تحوي رزما عدة، تضم مادة نباتية وأغلقة بلاستيك شفاف مع مسحوق أبيض".



وتبيّن أن المواد الممنوعة التي كانت تُهرب عبر القط هي من الكوكايين والكراك والماريجوانا.



وقد سُلّم القط إلى جمعية للرفق بالحيوان، في الوقت الذي وصفته وسائل الإعلام بلقب "ناركوغاتو" أي "القط تاجر المخدرات".



وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها حيوانات لنقل المخدرات في الزنازين. فقد سبق أن استُخدمت طيور حمام في محاولات تهريب مشابهة، بحسب ما نقل موقع "يورو نيوز".







المصدر : سبوتنك