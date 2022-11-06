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الأحد، 06-11-2022 02:49 م

القبض على متشاجرين أحدهم سرق سيارة شرطة في الكويت-فيديو

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ، ضبط أطراف مشاجرة وقعت في محافظة الجهراء، والتحقيق في الأمر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب ما ذكرته صحيفة الجريدة الكويتية.

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وبحسب "الجريدة"، توجه رجال الأمن العام فور ورود بلاغ يفيد بوقوع مشاجرة بمنطقة الجهراء، حيث تم تداول مقطع فيديو يظهر المشاجرة استخدم فيها سلاح (خرطوش).

وأثناء قيام رجال الأمن بالسيطرة عليهم قام أحدهم بسرقة السيارة والاصطدام بمركبة أحد المتشاجرين الآخرين وتم ضبطه على الفور.


وأحالت "الداخلية" جميع الأطراف إلى جهة الاختصاص، وأشار بيان إدارة العلاقات والإعلام الأمني إلى أنه جار التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

 

 

 

روسيا اليوم 

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