الثلاثاء 09-11-2021
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الثلاثاء، 09-11-2021 09:53 ص

القبض على هارب محكوم عليه في 1162 قضية و595 سنة سجن في مصر

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الوكيل الإخباري - ألقت قوات الأمن المصري القبض على مطلوب محكوم بـ595 سنة سجنا وغرامات تفوق الـ28 مليون جنيه بموجب 1162 حكما.

وأكدت معلومات وتحريات الشرطة اختباء صاحب شركة للإنشاءات مطلوب التنفيذ عليه في 438 حكم حبس جزئي ومستأنف، و724 حكم غرامة في قضايا استيلاء ونصب وشيكات وسرقة تيار كهربائي، بإجمالي مدة حبس بلغت 595 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت 28.635.000 جنيه مصري، في إحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

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وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه، وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها واتخذت الإجراءات القانونية. وذلك وفقاً لموقع «القاهرة 24»

 

المصدر - البيان 

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