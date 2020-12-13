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الأحد، 13-12-2020 01:19 م

القرية العالمية بدبي تحطم رقما قياسيا بإطلاق أكبر تذكرة دخول

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الوكيل الإخباري _ استطاعت القرية العالمية في دبي تحقيق رقماً قياسياً جديداً في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بإطلاق "أكبر تذكرة دخول".

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وذلك بالتزامن مع إصداراً خاصاً من التذاكر الحصرية المطلية بالفضة، كنسخة مصغرة عن التذكرة الأكبر في العالم، للبيع أمام ضيوفها، وتعتبر التذاكر المحدودة الإصدار، والمحددة برقم تسلسلي مخصص لكل منها، إحدى أروع المقتنيات التذكارية التي يمكن للضيوف الحصول عليها من القرية العالمية ضمن احتفالات هذا الموسم وذكرى مميزة من الرقم القياسي العالمي.


وتم طرح التذاكر المطلية بالفضة والمحدودة الإصدار، والتي يبلغ عددها 2500 تذكرة، عن طريق الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية الجديدين للقرية العالمية حتى نفاذ الكمية.

 

المصدر : اليوم السابع 


 




 

 


 

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