القصة الكاملة لفتاة السكين بشارع البدائع في السعودية -شاهد

الوكيل الإخباري-أثارت سيدة سعودية موقع “تويتر” في المملكة العربية السعودية بعدما تم تداول مقطع فيديو لها وهي تسير بالشارع وتحمل سكينًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية عدة.

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ولفت انتباه المارة سيدة تسير منقبة وسط الشارع حاملة سكيناً في يدها وتهدد به كل من يصادفها في محافظة البدائع بمنطقة القصيم.







وطالب المغردون القوى الأمنية بتفسير لما حدث والتحرك العاجل ضد الفتاة.



وبحسب الفيديو، فإن السيدة كانت تسير وتلفت يمينًا ويسارًا أثناء سيرها بأحد الشوارع، حيث عرقلت حركة السير بسبب حملها سكينا في يدها، وفي أثناء تصويرها من قبل أحد ركاب السيارات حاولت تخبئة وجهها والسكين داخل عباءتها.







وبينما استنكر مغردون حمل الفتاة للسكين، دافع آخرون عنها وطالبوا السلطات السعودية بالتحرك لمعرفة أسباب خروجها بهذا الشكل.



وفسر البعض وجهة نظره في الأمر، وهو إمكانية أن تكون الفتاة في خطر وأنها لذلك حملته.