القصر البريطاني يكشف سر وفاة الأمير فيليب

الوكيل الاخباري - توفى الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمي في منتصف الشهر الماضي من العام الجاري عن عمر يناهز الـ99 عاما، وترددت حينها الإشاعات حول سبب وفاة الأمير فيليب .



حسب ما نشرت صحيفة “ ديلي تلجراف”، فإن سبب وفاة الأمير فيليب لم تكن بسبب العملية الأخير التي أجراها في القلب فإن التشخيص الطبي الخاص بطبيب القصر تفيد أن سبب الوفاة هي الشيخوخة.



ترددت إشاعات عقب وفاة الأمير فيليب أن القصر الملكي يخفي وفاته بسبب كورونا أو أمراض القلب، إلا أن الصحيفة أكدت أن سبب الوفاة هي الشيخوخة فإن الأمير فيليب كان كاهلا و عمره تجاوز التسعين عاما.



أكد الطبيب ان الإنسان تبدأ تصيبه أمراض الشيخوخة حينما يبلغ الثمانين عاما فأكثر، و أكد أن آلام القلب التي كان يعاني منها الامير فيليب بريئة من وفاته و ان سبب الوفاة هو الشيخوخة.



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المصدر : صدى البلد