القهوة .. استخدامات غريبة وأكثر فائدة للحياة اليومية

الوكيل الإخباري-إذا كنت مدمنا تناول القهوة، فاعلم أن هناك استخدامات كثيرة لها، والتي تتنوع بين التنظيف والتجميل والعناية بالنباتات أحيانا،وفقا لدراسات عالمية

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1- تعطير سيارتك وازالة الروائح الكريهة

يمكنك إضافة رائحة طيبة إلى سيارتك عن طريق وضع وعاء صغير مفتوح به حبوب البن المطحونة، فهي تمتص الروائح السيئة من السيارة وتجعلها برائحة القهوة.



حيث تحتوي أراضي القهوة على النيتروجين ، والذي - عندما يقترن بالكربون - يمكن أن يساعد في التخلص من غاز الكبريت ذي الرائحة الكريهة في الهواء. ببساطة ، إنه يساعد في امتصاص الرائحة وإزالتها.

لذا يمكنك ملء جوربًا قديمًا بأرضيات القهوة واستخدامها كمعطر للهواء. يمكنك أيضًا وضعها داخل الثلاجة التي تنبعث منها رائحة الأطعمة التي لا معنى لها.





2- تسميد النباتات

لا تتخلص من بقايا البن في فنجانك الخاص، ولكن يمكنك استخدامها في تسميد النباتات الخاصة بك لتنمو بشكل أسرع.



3- الرسم

مزج أنواع مختلفة من البن بالماء قد يساعدك في رسم تدريجات من اللون البني رائعة، وبالفعل استخدم كثير من الفنانين البن في الرسم، ولذلك بعد أن تنتهي من فنجان قهوتك ارسم لوحتك الخاصة .



4- الرماد

يمكنك استخدام بقايا القهوة في فنجانك بطريقة مفيدة عن طريق وضعه على الرماد حتى لا يتطاير بفعل الهواء، وقد تكون هذه الميزة ذات فائدة كبرى في الشتاء، فوضع البن الرطب على الرماد لا يسمح بتطايره، كما أنه يعطر الجو.



5- إبعاد القطط

إذا كنت ترغب في إبعاد القطط عن منزلك، فعليك برش القهوة قرب الباب لتبتعد القطط عنك تماما.



6- تقليل السيلوليت

لا تعلم كثير من السيدات أنها تستطيع التخلص من السيلوليت عن طريق بقايا القهوة، وذلك بخلطها مع زيت الهند وفرك البشرة بها بشكل دائري، ويعمل الكافيين الموجود بالقهوة على التخلص من السيلوليت وإزالة الدهون من الجلد.



7- التخلص من البراغيث

يعاني كثير من مربي الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب من وجود البراغيث، ويمكنك التخلص منها عن طريق تحميم الحيوان بالشامبو ثم فرك الفرو الخاص به بالبن وشطفه بعد فترة قليلة، فالبن طريقة آمنة لتنظيف الحيوانات وتجعل رائحتها جيدة.



8- تنظيف الوجه

يمكنك تقشير وجهك وتنظيف بشرتك عن طريق القهوة، وذلك بفرك وجهك بالبن المتبقي في فنجانك لتتخلص من الجلد الميت، وبعدها اشطفه بالماء.



9-فك الانسداد

لفك الإنسداد في الصرف ، ما عليك سوى تحضير مزيج من الصابون وبقايا القهوة المستخدمة والماء المغلي. اسكب الطهو على مصفاة دهنية أو كريهة الرائحة لجعلها نظيفة وعديمة الرائحة.







10-إزالة الروائح من اليدين

يمكن للطهي أن يترك رائحة على يديك ، خاصة بعد تقطيع البصل والثوم. للتخلص من الرائحة ، ما عليك سوى فرك القهوة على يديك وشطفها بالماء الدافئ.

11-صنع وسادة لشك الدبابيس

القهوة المجففة تستخدم لصنع حشوة لوسائد الدبوس . تمنع القهوة أيضًا من الصدأ.







12-إزالة وإخفاء الخدوش على الأثاث

إذا زادت الخدوش في أثاثك الخشبي بمرور الوقت ، فحاول إصلاحها بالقهوة. تحضير عجينة سميكة من القهوة والمياه ، وتوضع على الخدوش باستخدام قطعة من القطن ويترك لمدة 10 دقائق. يساعد على إخفاء الخدوش عن طريق صبغ الخشب المكشوف بلون بني داكن. يمكنك إضافة عدة طبقات من المعجون للحصول على اللون الذي تريده.





13-تلميع الأواني

بفضل قوامها الخشن ، تُصنع من القهوة المطحونة مواد تنظيف ممتازة وتساعد على إزالة البقع الصلبة على أدوات المطبخ وحتى البلاط.



14-التصدي للحشرات

رائحة القهوة القوية تساعد على صد الحشرات مثل النمل وبعض القشريات والقواقع. احتفظ بوعاء من القهوة أو قم برشها في الهواء الطلق للتخلص من البعوض وذباب الفاكهة والنمل. يمكنك أيضًا أن تنتشر حول نباتاتك لردع الرخويات والقواقع من الزحف.

15-صبغة طبيعية

تحتوي القهوة على أصباغ طبيعية يمكن استخدامها لتعميق لون الشعر البني الطبيعي. من المعروف أن حبات القهوة المستخدمة تعمل كعامل تلوين للشعر والنسيج وحتى الورق. ويعتقد أن هذا هو بديل غير سام مقارنة بالأصبغة التجارية.



































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