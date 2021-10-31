القيادة الآمنة في فصل الشتاء وجاهزية سيارتك

الوكيل الإخباري-تعتبر القيادة في فصل الشتاء من الأمور التي تتطلب دراية واسعة ومهارة كبيرة خاصة في الطقس العاصف وما يحمله عادة من مطـر غزير، ضباب كثيف، سيول جارفة، رياح عاتية، ثلوج متراكمة، حرارة متدنية، وطرق زلقة، مشكّلة بذلك عبئاً ثقيلاً على كل مـن السائق والمركبة، لذا علينا أن نكون أكثر حذرا وحرصاً في قيادتنا للسيارة في مثل هذه الظروف الشتوية الصعبة، و من جهة أخـرى أن نتأكد أن المركبة جاهزة وتم صيانتها لاستقبال فصل الشتاء و بالتالي يكون هذا الفصل آمناً لنا ولعائلتنا.

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وفي ضوء ما ذكر كانت قد قدمت مديرية الأمن العام "ادارة السير" نشرة توعوية عن القيادة الامنة في فصل الشتاء عبر موقعها الرسمي وفق رصد "الوكيل الإخباري " ، على شكل نقاط وجبت جاهزيتها في سيارتك لإستقبال الشتاء كالتالي :

١ -الإطارات: افحص الإطارات وتأكد من حالتها وصلاحيتها وعمق الفرزات التي تساعد على زيادة الاحتكاك علـى سـطح الطريق وبالتالي زيادة السيطرة على المركبة.

٢ -البريكات (الفرامل): افحص مجموعه الفرامل الاماميه والخلفية والهندبريك ، وتأكد من صلاحيتها واستبدل التـالف منـها وكذلك تأكد من مستوى زيت البريك وصلاحية الخراطيم(البربيش) الخاصة بزيت البريك لضمان عدم وجود أي نزف أو تهريب للزيت

٣-البطارية: افحص البطارية وتأكد من صلاحيتها وقوتها ومستوى الاسيد فيها ، واستبدلها إذا كانت ضعيفة وكذلك تأكد مـن أقطاب البطارية " الكابيلات" ونظافتها .

٤ -افحص نظام التبريد والتدفئة في المركبة وصلاحية الثيرموسات وأنها تعمل بشكل جيد ولا تنسى من وضع مـانع التجمـد في الروديتر لمنع تجمد الماء بداخل المحرك أو الروديتر وحدوث أضرار في المركبة، وكذلك التأكد من صلاحية الخـراطيم واسـتبدال التالف منها وانه لا يوجد أي تهريب .

٥ -ماسحات الزجاج: تأكد من صلاحية ماسحات الزجاج ونظام بخ الماء واستبدل التالف منها وأنها تعمل بشكل جيد.

٦-الاضويه (الأنوار): تأكد من ان جميع الاضويه (الاماميه والخلفية) صالحة وأصلح المعطل منها واسـتبدل الفيـوزات المعطوبـة وكذلك تأكد من نظافة زجاج الأضويه.

٧-نظام التشغيل: تأكد من صلاحية نظام التشغيل وأنه يعمل بشكل جيد وذلك من خلال استبدال الأسلاك التالفة والتأكد مـن الوصلات وأنها مغطاة باللاصق بشكل جيد ومحكم، ومن أغطية الموزعات الكهربائية لمنع وصول الماء لهـا،وتأكـد مـن جـودة البواجي واستبدالها إذا كانت غير جيدة ومن أغطيتها لعدم وصول الماء لها لضمان عدم تعطل المركبة

كما وأوضحت توجيهات للسائق أثناء القيادة للتقيد بها كالتالي :

-اختيار السرعة المناسبة لقيادة المركبة والتي تعتمد على حالة الطريق والطقس ومدى وضوح الرؤيا.

-المحافظة على الرؤية الواضحة من خلال الاستمرار بتنظيف الزجاج الأمامي للمركبة ومنع تشكل الضباب عليه من خلال تشغيل التدفئة ومانع الضباب على الزجاج الخلفي.

-المحافظة على مسافة كافية للوقوف الامن والابتعاد عن التتابع القريب.

-عند القيادة بالظروف الجوية الصعبة وتدني مستوى الرؤية استعمل الاضويه الاماميه واضوية الضباب.

-احذر الانزلاق وتجنب الفرملة المفاجئة والشديدة ، وفي حاله حدوث الانزلاق ارفع قدمك عن دواسة البنرين واسـتعمل الغيار العكسي، ودور المقود بشكل لطيف حتى تعود المركبة إلى مسارها الصحيح وحافظ دائما على هدوئك.

-تجنب أماكن تجمع المياه وفي حال الاضطرار دخولها بسرعة منخفضة لعدم وصول المياه الى الماتور مما قد يؤدي الى تعطل المركبة .

-يجب التأكد من وجود الأدوات والتجهيزات التالية في مركبتك: ((اطار احتياطي، رافعة وذراعها، مفتاح جنط، اسلاك تشغيل خارجي (كيبل)، شنطة اسعافات أولية، دعامة للعجلات، عاكسة حمراء مثلثة، حرام (بطانية)، عـدة مختلفـة، فيوزات كهرباء، قشاط مروحة احتياطي)) .

وكانت قد نشرت صفحة ادارة السير الجمعة على فيسبوك تنبيه بضرورة تفقد مركبتك بالتزامن مع عودة الشتاء .