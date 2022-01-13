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الخميس، 13-01-2022 09:11 ص

الكشف عن أسوأ كلمة في ألمانيا عام 2021

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الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة تحكيم مكونة من خبراء في اللغة الألمانية يوم الأربعاء اختيارها لكلمة "ادفع للخلف" (Pushback) كأسوأ كلمة في ألمانيا لعام 2021.

وذكرت اللجنة في مدينة ماربورج أن الكلمة المشتقة من اللغة الإنجليزية استُخدمت في سياق عمليات طرد غير شرعية لباحثين عن الحماية في مناطق حدودية.

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وانتقدت اللجنة استخدام هذا التعبير، لأنه يُلطف من وقع "عملية معادية للإنسانية".

واختارت اللجنة مصطلح "شرطة اللغة" في المرتبة الثانية لقائمة أسوأ كلمات لعام 2021، والتي من شأنها تشويه سمعة الأشخاص الذين، من بين أمور أخرى، يدافعون عن استخدام مناسب وأكثر عدلا وغير تمييزي للغة.

البيان 

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