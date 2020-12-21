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الإثنين، 21-12-2020 10:00 ص

الكشف عن أشهر لون للسيارات في عام 2020

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الوكيل الاخباري - أعدت شركة الطلاء الصناعي "أكسالتا" قائمة بأشهر ألوان السيارات في عام 2020.

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وتبين أن اللون الأبيض حصل على المركز الأول للمرة العاشرة على التوالي، وحسب بيانات الشركة يتم صناعة كل سيارة ثالثة بهذا اللون، بحسب موقع "أوتو بلوغ".

 

وهكذا، يتقدم اللون الأبيض بنسبة 38 في المئة على الألوان الأخرى عالميا.

 

وحصل اللون الأسود على المرتبة الثانية بنسبة 19 في المئة تبعه اللون الرمادي والفضي.
وهناك بعض الاختلافات حسب المناطق ففي الصين يستخدم اللون الأبيض بنسبة 57 في المئة أما في أوروبا فيشارك اللون الأبيض اللون الرمادي المرتبة الأولى. 


ووفقًا لمسح أجري في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول، يختار الأمريكيون اللونين الأحمر والأزرق لسياراتهم الشخصية أكثر من مالكي السيارات من الجنسيات الأخرى.

 

ويفضل السائقون الألوان الزرقاء، في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية. في المقابل، تعتبر الهند الدولة الوحيدة التي تشتهر فيها السيارات ذات اللون البني والبيج.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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