الأربعاء 17-11-2021
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الأربعاء، 17-11-2021 09:31 ص

الكشف عن أول حديقة عامة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد في الصين - صور

حدائق اليابان الساحرة


الوكيل الإخباري - أزاح مركز المؤتمرات والمعارض العالمي في مدينة شينزين الصينية، الستار عن أول حديقة في العالم مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5523 مترا مربعا بمعدل تخضير 88%.

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وقالت شركة «أدفانسد إنتليجنت كونستركشن تكنولوجي» أنها استخدمت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج المنحوتات والمقاعد وأحواض الزهور والجدران، وفقا لما ذكر موقع «كمبيوتر هوي» الإسباني.

وتمكنت الشركة من إتمام بناء الحديقة، التي تتكون من أكثر من 2000 قطعة من الخرسانة، في شهرين ونصف فقط، وبجزء بسيط من تكلفة طرق البناء التقليدية.

 



المصدر - البيان 

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