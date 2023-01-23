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الإثنين، 23-01-2023 10:43 ص

الكشف عن سر نفوق القشريات بسواحل إنجلترا

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الوكيل الإخباري - رجّح تقرير رسمي نشر حديثاً أن يكون نفوق كمية كبيرة من القشريات على سواحل شمال شرقي إنجلترا عام 2021، ناجماً عن تعرضها لعامل حيوي مسبب للمرض موجود في البحر.

وأشار التقرير، الذي أعدته الحكومة البريطانية وشارك فيه 12 خبيراً مستقلاً، إلى أن التفسير الأكثر احتمالاً يتمثل في إصابتها بمرض ناتج من وجود عامل حيوي لم تعرف طبيعته حتى اليوم، في المياه البريطانية.

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وقالت الخبيرة لدى المركز الوطني لعلوم المحيطات وشاركت في التقرير، تامي هورتن، إن تعرض القشريات لمرض يفسر فترة الإصابة ونطاق انتشارها والارتعاش الذي بدا على الحيوانات.

 

 

 سكاي نيوز 

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