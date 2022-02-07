الكشف عن فائدة سهر أحد أفراد الأسرة حتى وقت متأخر

الوكيل الإخباري - كشف خبير السلامة السعودي، أحمد الشهري، عن فائدة كبيرة لبقاء أحد أفراد الأسرة مستيقظا حتى أوقات متأخرة من الليل.

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ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن الخبير قوله بأن بقاء أحد أفراد الأسرة مستيقظا حتى أوقات متأخرة من الليل أو حينما يخلد جميع أفراد الأسرة إلى النوم يدعم جانب السلامة والأمان للأسرة في المنزل.



ودعا الشهري إلى عدم الانزعاج من سهر أحد أفراد الأسرة رغم ما يعتريه من سلبيات، حيث ينطوي هذا السلوك على إيجابيات من بينها مراقبة مكامن الخطر المحتملة في المنازل.



وأوضح خبير السلامة السعودي أن البيئة المنزلية في العصر الحالي تحتوي على مخاطر عديدة، بسبب الاعتماد شبه الكلي على الأجهزة الكهربائية التي تبقى في حالة تشغيل دائم كأجهزة التكييف و التدفئة والتسخين وغيرها.

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