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الخميس، 24-06-2021 11:02 ص

الكشف عن مصير الركاب بعد حادثة اصطدام سفينة بقارب مصري- صورة

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الوكيل الإخباري - كشف ضياء الدين داود عضو مجلس النواب المصري عن دمياط شمالي البلاد، الأربعاء، تفاصيل غرق قارب صيد في البحر المتوسط قبالة ساحل دمياط.

وقال داود في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن سفينة تجارية أجنبية صدمت القارب، مما أسفر عن غرقه.

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ولفت إلى أنه كان على متن القارب 8 أشخاص، أُنقذ منهم 7 تم نقلهم للمستشفيات من دون وجود إصابات خطرة، فيما فقد شخص يدعى "حميدو قمر"، لا يزال البحث عنه جاريًا.

وأضاف البرلماني المصري أن القارب الغارق يحمل اسم "محمد وأحمد الجديد"، وتابع لأسطول صيد من محافظة كفر الشيخ المجاورة.

 

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت، الأربعاء، غرق قارب صيد بعد أن صدمته سفينة تجارية مخصصة لنقل المواشي تحمل علم سيراليون.

ووقع الحادث في ساعات الصباح الأولى على بعد 24 ميل بحري من دمياط، وذلك أثناء توقف المركب في عرض البحر المتوسط.

 

المصدر - لبنان 24

 




 

 


 

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