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الخميس، 14-04-2022 09:28 ص

الكشف عن ملابسات الاعتداء على مصلين في مصر

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الوكيل الإخباري - كشفت أجهزة الأمن المصرية ملابسات الاعتداء على مصلين في الإسكندرية وفق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر موقع "الدستور" أن جهود وزارة الداخلية المصرية نجحت في ضبط الشخص الذي اعتدى على أحد المواطنين أثناء الصلاة أمام أحد المساجد بمنطقة سموحة في محافظة الإسكندرية.

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وأوضحت الوزارة أن المتهم مشهور بممارسة التسول والنوم في الطريق العام، مشيرةً إلى أنه سبق اتهامه في قضية تسول.


ولفتت إلى أنه تبين من التحقيقات الأولية مع مرتكب الواقعة أنه مصاب باهتزاز نفسي.


وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ إيداعه إحدى المصحات النفسية.

 

البيان 

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