الكشف عن هوية سارق المتراصة الغامضة في يوتا الأمريكية - فيديو

الوكيل الاخباري - قام فريق من أربعة أشخاص بتفكيك المتراصة المعدنية الغامضة التي تم اكتشافها في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، ليلا، واصفين إياها بالقمامة.
وأعلن رياضي يوتا آندي لويس مسؤوليته عن سرقة العمود المعدني. كما نشر مقطع فيديو مدته نصف دقيقة، يظهر كيف يتم نقل المتراصة في عربة يدوية.
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وعلق على الفيديو أن الصحراء ليست مكانًا لمثل هذه المنشآت، لأن المتراصة ستجذب الراغبين في رؤية التصميم، والمنطقة المحلية "ليست جاهزة لذلك".
وكان المصور روس برناردز شاهدا على ما حدث، حيث وجد أربعة أشخاص بالقرب من المتراصة، وقد قام الفريق بتفكيك العمود خلال 10 إلى 15 دقيقة، وتبين أن التصميم مجوف من الداخل. ووصف الأشخاص، بحسب المصور، العمود المعدني بالقمامة.
واعتقد مكتشفو المتراصة إنه تم تصميمها من قبل فنان أو معجب بفيلم "ملحمة الفضاء"، فالبناء يشبه الآلات الموصوفة في قصة الكاتب الانجليزي آرثر كلارك.
المصدر : سبوتنك