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الثلاثاء، 01-12-2020 12:57 م

الكشف عن وصية الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بعد 32 عاماً على وفاته

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الوكيل الاخباري - كشف اللواء طارق عبد الباسط ابن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، عن وصية والده قبل رحيله في مثل هذا اليوم عام 1988، والتي تمثلت بنشر القرآن الكريم بصوته برواية ورش عن نافع.

ولفت إلى أن هذه النسخة التي طلب والده نشرها، كان الملك الراحل محمد الخامس ملك المغرب قد طلب تسجيلها عام 1986، أي قبل وفاة الشيخ بعامين.

وأوضح طارق عبد الباسط عبد الصمد، أنه بالفعل تمت مراجعة المصحف وإهداؤه للإذاعة المصرية تمهيدا لنشره للمرة الأولى خلال هذه الأيام.

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