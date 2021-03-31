الكلب الرئاسي 'ميجور' يعض مجددا أحد العاملين بالبيت الأبيض

الوكيل الإخباري- أفادت شبكة "سي إن إن" بأن كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل ويعرف اسم "ميجور" عض رجلا في حادثة جديدة.

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الحادثة حصلت يوم الاثنين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، وكان الضحية يعمل في خدمات الحديقة الوطنية. وأكد مايكل لاروزا، المتحدث باسم زوجة الرئيس الأمريكي الحادثة.



وصرح المتحدث قائلا: "نعم ، ميجور عض شخصا خلال نزهته. وكإجراء احترازي، تم فحص الرجل من قبل الخدمات الطبية بالبيت الأبيض. وهو لم يصب بأضرار خطيرة وعاد إلى العمل"، لافتا إلى أن الكلب الرئاسي لا ينزل يتكيف مع البيئة الجديدة.



وأفيد في وقت سابق بأن الكلب ميجور قد هاجم في 9 مارس أحد العاملين بالبيت الأبيض، وقدم أفراد الوحدة الطبية المساعدة للرجل المصاب، ولم يتطلب الأمر العلاج في المستشفى.



ويوجد لدى جو بايدن وزوجته كلبان من فصيلة الراعي وهما تشامب وميجور. ودخل الكلبان البيت الأبيض بعد أيام قليلة من تنصيب بايدن في 20 يناير.

المصدر: روسيااليوم







