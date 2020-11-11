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الأربعاء، 11-11-2020 01:24 م

الكلمات الأخيرة لممرض مكسيكي يحتضر بسبب فيروس كورونا - فيديو

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الوكيل الاخباري - سجل سيرجيو هيرنانديز، وهو ممرض من المكسيك، رسالة فيديو قبل ساعات من وفاته الناجمة عن مضاعفات إصابته بمرض كوفيد-19.

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وجاء في الرسالة المصورة وفق صحيفة El Mundo: "حسنا، لقد حانت ساعة الحقيقة. <...> أريد، بغض النظر عما سيحدث، ومهما كان المصير الذي حدده الله لي، أن تظلوا تتذكرون دائما من كنت، وأي شخص أنا.

لأنني سأعود. هذا ليس وداعا. أنا متأكد من أنني سأعود في غضون أيام قليلة، وسوف أتحسن وسنمضي قدما".

 

 

واختتم هرنانديز البالغ من العمر 28 عاما، رسالته بالإعراب عن حبه الشديد لأقاربه.


وبعد بضع ساعات، توفي الممرض الذي كان يعمل في أحد المستشفيات في ولاية تشيهواهوا، التي تضررت بشدة من وباء فيروس كورونا المستجد.


وفقا لمعطيات جامعة "جونز هوبكنز"، تم اكتشاف 967825 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 خلال فترة الوباء في المكسيك، وتوفي بسبب المرض 95027 شخصا.

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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