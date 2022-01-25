الكواكب الأكثر رعباً والتي يستحيل العيش فيها

الوكيل الإخباري - برغم أن فكرة العيش في كوكب آخر غير الأرض، فكرة جميلة وتدغدغ مشاعر الملايين من البشر ومن بينهم إيلون ماسك، إلا أن هذه الفكرة تتحول إلى كابوس عند النظر إلى طبيعة الكواكب الأخرى والتي صنفت بأنها الأكثر رعبا، والتي يستحيل العيش فيها.



وهنا بعض الأمثلة عن تلك الكواكب المرعبة:



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WASP-76b: المطر الحديدي المنصهر

إذا كنت تعتقد أن هطول الأمطار الغزيرة في الشتاء سيئا، فحاول العيش على هذا الكوكب خارج المجموعة الشمسية.

إنه قريب جدا من نجمه لدرجة أن درجة حرارة جانب واحد تصل إلى 2500 درجة مئوية، وهو ما يكفي لتبخير الحديد.

HD 189733 b: المطر الزجاجي

يقع الكوكب على بعد 64.5 سنة ضوئية منا، ويتميز بمظهر زجاجي جميل للغاية. لكن هذا الزجاج هو في الواقع علامة على الشيء ذاته الذي سينهي البشر سريعا على هذا الكوكب الخارجي. لأن ما يمكنك رؤيته هو في الواقع أنظمة الطقس المميتة التي تتحرك عبره، والتي تشمل الزجاج المصهور الذي يتساقط في نوبات مطر شديدة.

Kepler-10b: الحمم البركانية والإشعاع

على الرغم من أنه أول كوكب خارجي صخري (مثل الأرض) يقع اكتشافه، إلا أنه ليس مثاليا لاستضافة الحياة.

ولا يملك Kepler-10b غلافا جويا لأنه قريب جدا من نجمه، وهو ما يسبب تعرضا قويا للإشعاع، هذه إلى جانب اعتقاد العلماء بأنها مغطى بمحيط من الحمم البركانية.

OGLE-2016-BLG-1928: التجول بمفرده

تحتاج الكواكب إلى نجم للدوران حوله لتبقى مستقرة وآمنة، لكن OGLE-2016-BLG-1928 لا يخضع لهذا النظام.

TrES-2b: الظلام

لا تحتاج الأنواع على الأرض إلى الضوء فقط لنرى، ولكن لكي ننمو أيضا. وهذا هو السبب في أن TrES-2b هو بلا شك مكان يستحيل العيش فيه، حيث أنه مظلم جدا لدرجة أن العلماء يقولون إن الفحم سيبدو أفتح إذا وضع الاثنين جنبا إلى جنب.

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