الكويت.. حكم نهائي بحبس "المؤثرة" فاطمة المؤمن

الوكيل الإخباري- أيدت محكمة التمييز الكويتية حكم محكمة الاستئناف بحبس المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي فاطمة المؤمن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية القتل الخطأ نتيجة حادث مروري.



وفي مارس الماضي، كانت محكمة الجنح قد أعلنت تأييد حبس فاطمة المؤمن 3 سنوات، المتهمة بقتل شخصين بالخطأ وإصابة شخص ثالث.



وتعود القضية التي أثارت الجدل وسط الشارع الكويتي إلى أغسطس 2023، عندما كانت المؤمن تقود سيارة بسرعة كبيرة، متجاوزة الإشارة الحمراء، لتصطدم بسيارة أخرى مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة شخص ثالث.



وبعد الحادث، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه تم حبس المؤمن وتوجيه 10 تهم ضدها، من بينها القتل الخطأ وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.



وتحظى فاطمة المؤمن، المختصة في مجال التجميل والأزياء، بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، حيث يتابعها على تطبيق "إنستغرام" أكثر من مليوني شخص.



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سكاي نيوز عربية