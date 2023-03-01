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الأربعاء، 01-03-2023 02:59 م

اللص علق في الجدار.. شاهد نهاية غريبة لواقعة سرقة في البرازيل

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الوكيل الإخباري - وقع لص في شر أعماله عندما حاول سرقة محل تجاري فجرًا، حيث أحدث حفرة في الجدار للمرور إلى المحل لكنه علق بها لضيقها.

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وفي الفيديو الذي نشره مغردون ووسائل إعلام، فإن شابًا في البرازيل حاول سرقة محل تجاري فأحدث فتحة في جدار المتجر وخلال مروره منها علق لضيقها.

وظل اللص معلقًا في الفتحة حتى فتح صاحب المتجر الباب صباحاً فوجده معلقًا وطلب اللص النجدة، لكنهم أوسعوه ضرباً بالعصي.

 

 

 

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