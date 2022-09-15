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الخميس، 15-09-2022 02:24 م

اللون الحقيقي للشمس الأبيض .. وسر الاصفرار انكسار الضوء

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الوكيل الإخباري-يُعتقد بشكل واسع أن لون الشمس أصفر، وفقاً لما تبدو عليه في الغلاف الجوي للأرض، إلا أنه ليس لونها الحقيقي بحسب ما أكده رائد فضاء سابق في ناسا، حسب «روسيا اليوم».

وعلى الأرض، يبدو أن لون الشمس أصفر، ويتحول أحياناً إلى أحمر برتقالي في أوقات محددة من اليوم.

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ومع ذلك، في الواقع، فإن اللون الحقيقي للشمس هو الأبيض، وهو ما أكده رائد الفضاء السابق في وكالة ناسا سكوت كيلي، وشرح لعبة الفيزياء الغريبة الكامنة وراء هذه الظاهرة.


وأوضح أن الشمس تبعث طيفاً كاملاً من الضوء، يتكون من كل لون من ألوان قوس قزح. والسبب في أننا نلاحظ نجمنا القريب باللون الأصفر يرجع أساساً إلى ظاهرة انكسار الضوء.


وأحد الأدلة على هذه الظاهرة هو أنه بينما تظهر الشمس صفراء على الأرض، فإنه بمجرد مغادرة الغلاف الجوي لكوكبنا، ستبدو بيضاء، وهذا بسبب كيفية رؤية أعيننا اللون.


وقال كيلي: «أستطيع أن أؤكد هذه الحقيقة الفضائية». ووفقاً لوكالة ناسا، عندما يمر ضوء الشمس، عبر الغلاف الجوي، فإن الضوء الأزرق، الذي له طول موجي، يتشتت أكثر من الأحمر، وهذا سبب عدم رؤية البشر الضوء الأزرق. 

 

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