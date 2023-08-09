الأربعاء 09-08-2023
الوكيل الاخباري

بلعاوي: متحور إيريس ليس أكثر ضراراً لكنه أكثر انتشاراً ومن المتوقع أن يصبح سائداً

وزارة التربية: 200 ألف طالب وطالبة سجلوا في الصف الأول الأساسي للعام الجديد

جيش الاحتلال: إحباط تهريب 10 مُسيّرات إلى غزة

الاقتصاد الرقمي: تجهيز مراكز خدمات حكومية في عدة محافظات

تسوية الأوضاع الضريبية لـ685 شركة ومكلَّف

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

الأردن ورواندا يعقدان اليوم مشاورات سياسية

توصية بإصدار نظام يُحدد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية بعمان

وزارة العمل تنفذ 14 ألف زيارة تفتيشية في 6 أشهر

صناعة الأردن تُثمن قرار إلزام المدارس بشراء الزي المدرسي من المصانع المحلية

الأربعاء، 09-08-2023 10:27 ص

المريخ يدور بشكل أسرع.. السبب حير العلماء

78-143155-ohio-university-professor-mars-insects_700x400_333956


الوكيل الإخباري - توصل العلماء إلى أن سرعة كوكب المريخ تتزايد، دون معرفة السبب الرئيسي في ذلك.

اضافة اعلان


تقول ناسا إن التحولات في كتلة الكوكب يمكن أن تتسبب في تسارعه، حيث أنه يشبه في حركته إلى حد ما متزلج على الجليد يدور وأذرعه ممدودة، ثم يسحب أذرعه للداخل.

 

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اكتشف العلماء التحول في سرعة الدوران باستخدام بيانات من مسبار "إنسايت" التابع لناسا، والذي عمل على مدة أربع سنوات حتى نفاد طاقته في ديسمبر الماضي.

 

ووفقا لبيانات المسبار فإن دوران المريخ يتسارع كل عام بحوالي 4 مللي ثانية.


و قال سيباستيان لو مايستر، المؤلف الرئيسي لورقة بحثية توثق النتائج في مجلة "نيتشر"، إن الاختلافات كانت "بضع عشرات من السنتيمترات على مدار عام مريخي، يستغرق الأمر وقتا طويلا جدا والكثير من البيانات لتتراكم قبل أن نتمكن حتى من رؤية هذه الاختلافات".


وأضاف أن "التجربة التاريخية" كانت مجرد غيض من فيض، لا يزال هناك "الكثير لنكشفه" وسيتم التنقيب عن مزيد من المعلومات لسنوات قادمة.

 

سكاي نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
618e6fac4c59b727452cf2ea

فك شيفرة أسباب انفجار الماس

504265

دراسة: ناقوس خطر يدق من القارة القطبية الجنوبية

maxresdefault-6

ما الذي يراه الأعمى وكيف تكون أحلامه؟.. تعرف على هذا العالم الغريب

هنههن

شاهد ما حدث لقطار في السويد بعد انهيار جسر للسكك الحديدية بسبب الأمطار

e75dea0edd8257db1f7ed116747d1ed40df65778

كيف تكون سعيدا.. تعرف على طرق مثبتة علميا لجعلك أكثر سعادة

image-691

طفل أمريكي يعرض نفسه للسعة عنكبوت خطير كي يتحول إلى سبايدرمان